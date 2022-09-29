الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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الصين تسجل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء منها 170 إصابة مصحوبة بأعراض و629 بلا أعراض.

وسجلت الصين 905 إصابات بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 194 إصابة مصحوبة بأعراض و711 دون أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي في المجمل حتى 28 سبتمبر أيلول 250293 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولم ترصد العاصمة بكين أي إصابات جديدة في حين سجلت مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، حالة واحدة بلا أعراض، وذلك وفقا لبيانات حكومتي المدينتين.

وتعد الصين واحدة من آخر الأماكن في العالم التي لا تزال تفرض إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد على المراقبة الرقمية الشاملة، والفحوصات الجماعية، والحجر الصحي الشامل، والإغلاق المفاجئ.

واجهت هذه الاستراتيجية تحديات متزايدة من متحور أوميكرون شديد العدوى، حيث تخضع مساحات كبيرة من البلاد لعمليات الإغلاق المتداول والاختبار اليومي.

    المصدر :
  • رويترز

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