الصين تسجل 9005 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، أن الصين سجلت 9005 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، من بينها 1185 إصابة مصحوبة بأعراض و7820 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 8335 إصابة هي 1346 ظهرت عليها أعراض و6989 دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل 267544 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض حتى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي العاصمة بكين، أظهرت بيانات محلية تسجيل 34 حالة مصحوبة بأعراض و61 بدون أعراض، مقارنة مع 32 حالة مصحوبة بأعراض و48 دون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية في مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أنه لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض في حين رصدت أربع حالات بدون أعراض، مثل اليوم السابق.

وفي شنتشن، مركز التكنولوجيا في الجنوب، رُصدت إصابتان جديدان مصحوبتان بأعراض، مقابل ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وسجلت مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب أيضا 125 إصابة جديدة محلية مصحوبة بأعراض و2430 بدون أعراض، مقارنة مع 91 إصابة مصحوبة بأعراض و2564 بلا أعراض في اليوم السابق، حسبما قالت السلطات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة.