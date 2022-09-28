الصين تسجل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الأربعاء، إن الصين سجلت 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء هي 194 إصابة مصحوبة بأعراض و711 بلا أعراض.

وسجلت الصين 968 إصابة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 245 إصابة مصحوبة بأعراض و723 دون أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي في المجمل حتى 27 سبتمبر أيلول 250123 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولم ترصد العاصمة بكين ومدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أي إصابات جديدة، وذلك وفقا لبيانات حكومتي المدينتين.

وتعد الصين واحدة من آخر الأماكن في العالم التي لا تزال تفرض إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد على المراقبة الرقمية الشاملة، والفحوصات الجماعية، والحجر الصحي الشامل، والإغلاق المفاجئ.

واجهت هذه الاستراتيجية تحديات متزايدة من متحور أوميكرون شديد العدوى، حيث تخضع مساحات كبيرة من البلاد لعمليات الإغلاق المتداول والاختبار اليومي.

تأثير الإغلاق على الاقتصاد:

لقد قلبت القيود التي لا تنتهي الحياة اليومية رأسا على عقب ووجهت ضربة قوية للاقتصاد المتباطئ.

في يوليو، سجلت بطالة الشباب في الصين رقما قياسيا، حيث تم تسجيل عاطل عن العمل واحد من بين كل 5 شبان.