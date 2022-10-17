الصين تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية (الاثنين 17-10-2022) إن الصين سجلت 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 245 إصابة مصحوبة بأعراض و676 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 244 إصابة مصحوبة بأعراض و782 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 256018 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 13 إصابة مصحوبة بأعراض وإصابتين بلا أعراض مقابل 17 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.

وذكرت هيئة الصحة بمدينة شنغهاي أن المركز المالي الصيني لم يسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض و32 إصابة بلا أعراض مقارنة مع عدم تسجيل أي إصابات مصحوبة بأعراض و28 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

وسجل مركز شنتشن للتكنولوجيا الواقع جنوب الصين 15 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 مثل اليوم السابق.