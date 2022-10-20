الصين تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أن الصين سجلت 962 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 من بينها 211 ظهرت عليها أعراض و751 بدون أعراض.

وسجلت الصين 996 إصابة جديدة أمس منها 247 ظهرت عليها أعراض و749 بدون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى 19 أكتوبر تشرين الأول سجل بر الصين الرئيسي 256726 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين صينيين يدرسون خفض مدة الحجر الصحي للزائرين من عشرة إلى سبعة أيام.

وتضاعف العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين منذ سبتمبر أيلول، مما زاد من عزم السلطات على احتواء بؤر التفشي بأسرع ما يمكن فور ظهورها وقوض الآمال في تخفيف سياستها المعروفة باسم (صفر كوفيد).

وتكافح الصين للسيطرة على موجة تفش بعد عطلة العيد الوطني (الأسبوع الذهبي) في وقت سابق من هذا الشهر وقبل مؤتمر رئيسي للحزب الشيوعي من المتوقع أن يعلن الرئيس شي جين بينغ خلاله تمديد قيادته للبلاد.