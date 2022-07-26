الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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الصين تسجل 976 إصابة جديدة بكوفيد-19

منذ 42 دقيقة
كورونا الصين

كورونا الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين منها 148 إصابة مصحوبة بأعراض و828 بلا أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 150 إصابة مصحوبة بأعراض و650 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 228946 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وقالت الحكومة المحلية في بكين إن العاصمة الصينية لم تسجل أي إصابة محلية جديدة مقارنة بتسجيل حالة واحدة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل المركز المالي للصين أربع إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق، و15 إصابة محلية بلا أعراض دون تغير عن اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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