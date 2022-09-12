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الصين.. تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا الصين

كورونا الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية الاثنين إن الصين سجلت 1094 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 سبتمبر أيلول، منها 226 إصابة مصحوبة بأعراض و868 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 234 مصحوبة بأعراض و1069 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى 11 سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 247078 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 15 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثماني حالات في اليوم السابق، وعدم تسجيل حالات جديدة بدون أعراض مقابل حالتين في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، أعلنت السلطات عدم تسجيل أي حالات مصحوبة بأعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق. وقالت إنه تم تسجيل ثلاث حالات بدون أعراض مقابل سبعة في اليوم السابق.

كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد، 25 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقابل 20 في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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