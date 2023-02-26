الصين.. تسجيل 7 وفيات مرتبطة بكوفيد من 17 إلى 23 فبراير

لاتزال الصين تعاني من انتشار لوباء كوفيد-19 ولكن بوتيرة اقل، هذا وكانت قد اعلنت في وقت سابق عن انتصارها الكامل على الوباء لتعلن امس السبت 26\2\2023 في بيان عن تسجيل 7 وفيات.

هذا وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أمس السبت 26\2\2023 إن الصين سجلت سبع وفيات مرتبطة بكوفيد في مستشفياتها في الفترة من 17 إلى 23 فبراير شباط.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير من ذروة يومية بلغت 4273 في الرابع من يناير\كانون الثاني إلى صفر وفيات يوم الخميس 23\2\2023.

وأوضح البيان أن جميع الحالات منذ ديسمبر\كانون الأول كانت بسبب سلالات من المتحور أوميكرون.