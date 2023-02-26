الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. تسجيل 7 وفيات مرتبطة بكوفيد من 17 إلى 23 فبراير

منذ 40 دقيقة
الصين- أرشيفية

الصين- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

لاتزال الصين تعاني من انتشار لوباء كوفيد-19 ولكن بوتيرة اقل، هذا وكانت قد اعلنت في وقت سابق عن انتصارها الكامل على الوباء لتعلن امس السبت 26\2\2023 في بيان عن تسجيل 7 وفيات.

هذا وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أمس السبت 26\2\2023 إن الصين سجلت سبع وفيات مرتبطة بكوفيد في مستشفياتها في الفترة من 17 إلى 23 فبراير شباط.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير من ذروة يومية بلغت 4273 في الرابع من يناير\كانون الثاني إلى صفر وفيات يوم الخميس 23\2\2023.

وأوضح البيان أن جميع الحالات منذ ديسمبر\كانون الأول كانت بسبب سلالات من المتحور أوميكرون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي - الصين
سفير صيني: مسؤولان اوروبيان قد يزوران الصين في النصف الأول من عام 2023
ميخائيل بوغدانوف
موسكو: وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد تحذيره من "أسبوع حرج".. خبير الزلازل الهولندي يكشف "خريطة الرعب الحمراء"

الأكثر قراءة

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
هزة أرضية
بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!
الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟