الصين.. تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة إن الصين سجلت 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس هي 161 إصابة مصحوبة بأعراض و825 دون أعراض.

وسجلت الصين 1083 إصابة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 167 مصحوبة بأعراض و916 بلا أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وحتى 15 سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 247885 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض مثل اليوم السابق، ولم تسجل حالات جديدة بدون أعراض مثل اليوم السابق أيضا.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، سجلت السلطات ثلاث إصابات محلية مصحوبة بأعراض ولم ترصد إصابات دون أعراض، مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق.

كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد، ثلاث إصابات محلية جديدة بكوفيد-19، مقابل خمس في اليوم السابق، وخففت المدينة إجراءات مكافحة الفيروس بعد إغلاق صارم شمل معظم السكان.

وفي مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد، أظهرت بيانات الحكومة تسجيل 20 إصابة محلية جديدة، مقابل 29 في اليوم السابق.