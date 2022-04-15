الصين تسجّل 24 ألف إصابة بفيروس كورونا

تواصل السلطات الصينية حربها على متحور أوميكرون الذي يتفشّى في البلاد منذ أسابيع، وتعتبر مدينة شنغهاي بؤرة انتشار الوباء اذ تسجّل معدّل الاصابات الأعلى.

في هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، هي 3486 حالة مصحوبة بأعراض و20782 حالة بدون أعراض.

يأتي هذا مقابل 29411 إصابة جديدة مسجلة في اليوم السابق هي 3020 إصابة مصحوبة بأعراض و26391 لم تظهر عليها أعراض، وهي إصابات تحصيها الصين بشكل منفصل.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

وكانت الصين قد أرسلت الجيش وآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى شنغهاي للمساعدة في إجراء اختبارات كوفيد-19 لجميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا، مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا .

في السياق، ذكرت صحيفة تابعة للقوات المسلحة أن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أكثر من ألفين من العاملين في المجال الطبي من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي المشتركة إلى شنغهاي.

ووصل في وقت سابق 38 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية من مقاطعات مثل جيانغسو وتشيجيانغ والعاصمة بكين إلى شنغهاي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، والتي أظهرت وصولهم بالقطار فائق السرعة والطائرات وهم يضعون كمامات ويحملون حقائب سفر.