الصين تشارك في أكبر مناورة بحرية أسترالية

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تشارك الصين لأول في أكبر مناورة بحرية أسترالية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف فرد من 27 دولة، في تدريب مشترك قبالة ميناء داروين الشمالي الاستراتيجي.

وتستضيف مناورة كاكادو 23 سفينة وغواصة من دول عبر منطقة المحيطين الهندي والهادي، من أجل تحقيق تآلف فيما بينها مما يساعد على منع وقوع صراع في المياه الدولية وتنسيق جهود الإغاثة عند وقوع كوارث.

وكان الأميرال جوناثان ميد قائد الأسطول الأسترالي للصحفيين في مقابلة تلفزيونية في داروين الجمعة إعتبر أن هناك مزايا متبادلة في بناء تفاهم وثقة خلال المناورة.

وتستمر هذه المناورة المشتركة حتى 15 أيلول، ويدعمها سلاح الجو الملكي الأسترالي وتضم 21 طائرة.

ومن بين الدول المشاركة في المناورة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وبنغلادش وبروناي وكمبوديا وكندا وتشيلي وفرنسا والهند وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وسنغافورة وسريلانكا ودولة الإمارات العربية والولايات المتحدة وأستراليا وفيتنام.

المصدر سكاي نيوز