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الصين تشارك للمرة الأولى في احتفالات فيتنام بذكرى إعادة التوحيد

منذ 11 ساعة
حضور صيني لافت في احتفالات فيتنام (أسوشيتد برس)

حضور صيني لافت في احتفالات فيتنام (أسوشيتد برس)

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احتفاءً بمرور خمسين عامًا على سقوط سايغون وإعادة توحيد فيتنام تحت قيادة الحزب الشيوعي، شهدت مدينة هوشي منه بجنوب البلاد، اليوم الأربعاء، عرضًا عسكريًا ضخمًا امتد في شوارعها وسماءها، مجسدًا أهمية الحدث التاريخي.

وحلّقت في سماء المدينة طائرات مقاتلة ومروحيات تحمل أعلاما، في حين تقدّمت المواكب المشاركة في العرض العسكري دبّابة عليها صورة الزعيم الثوري هو شي منه، الذي باتت سايغون تحمل اسمه.

وشارك أكثر من 13 ألف شخص في العرض العسكري في المدينة التي استسلم فيها الجنوب المؤيّد للولايات المتحدة يوم 30 أبريل/نيسان 1975، لتنتهي بذلك إحدى أهم حلقات الحرب الباردة.

وبقي الآلاف من الناس -بمن فيهم عائلات بأطفال صغار وكبار السن- في الشوارع طوال الليل، وهم يرتدون قمصانًا مطبوعة بعلم فيتنام، يتشاركون الطعام في انتظار العرض الاحتفالي.

وقالت تران هوانغ ين، وهي شابة من سكان المدينة تبلغ من العمر 22 عاما، وقد ارتدت الزي التقليدي أمام قصر الاستقلال الذي كان مقر إقامة رئيس فيتنام الجنوبية “نقضي وقتا ممتعا”. وأضافت “هذا أمر يحدث مرة واحدة فقط في العمر”.

ومنذ أيام يسود جو احتفالي المدينة الكبرى، حيث ترفرف مجموعة كبيرة من الأعلام بما في ذلك العلم الأحمر والأزرق، والذي تتوسطه نجمة ذهبية، لجيش الفيت كونغ.

ويحتفل الحزب الشيوعي يوم 30 أبريل/نيسان من كل عام بـ”يوم إعادة التوحيد”.

حضور صيني
وللمرة الأولى شارك في احتفالات فيتنام بـ”يوم إعادة التوحيد” جنود صينيون.

وشارك أكثر من 300 ألف جندي صيني في النزاع الدموي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، حيث قدموا دعما حيويا للدفاع الجوي، وساعدوا هوشي منه وقواته خصوصا فيما يتعلق بالإمدادات والجانب اللوجستي.

بعد أربع سنوات فقط من نهاية حرب فيتنام، غزت الصين البلاد، لكن قوات هانوي دفعتها للتراجع.

وقال زاك أبو زا، أستاذ في الكلية الوطنية للحرب في واشنطن والمتخصص في سياسة جنوب شرق آسيا، “أعتقد أن هانوي تشير إلى أنها تعترف بمساهمة الصين التاريخية”، وأضاف “كما أنها وسيلة أخرى للإشارة: لا تعتقدوا أن سياستنا الخارجية تتجه نحو الأميركيين فقط”.

وبعد سنوات من نهاية الحرب، أعادت الولايات المتحدة وفيتنام بناء العلاقات ليصبحا شريكين تجاريين قويين. ولكن هانوي حرصت على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من بكين وواشنطن.

وقال القائد الأعلى للحزب الشيوعي تو لام بخطاب قبل عرض اليوم الأربعاء “نحن مدينون بنجاحنا.. للدعم الهائل من الاتحاد السوفياتي والصين.. وللتضامن من لاوس وكمبوديا”، كما أشاد بـ”الأشخاص التقدميين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشعب الأميركي”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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