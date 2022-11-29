الصين: تصرفات الجيش الأميركي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين

أعلن الجيش الصيني أنه أبعد طراداً أميركياً مسلحاً بصواريخ موجهة، دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي، في حمأة التوتر بين واشنطن وبكين حول عدة ملفات، ومن ضمنها السيادة على بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني تيان جونلي، اليوم الثلاثاء، إن “تصرفات الجيش الأميركي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين”.

كما اعتبر أن دخول السفينة الأميركية إلى تلك المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة تخلق مخاطر أمنية في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما نقلت “رويترز”.

من جهتها، أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي أن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.

والسفينة المعنية هي الطراد الصاروخي تشانسلورزفيل الذي أبحر مؤخرا عبر مضيق تايوان. في حين لم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الأميركي.