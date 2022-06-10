الصين تصعّد بشأن “استقلال تايوان”.. جاهزون للحرب!

صعّدت الصين في الفترة الأخيرة خطابها بشأن استقلال تايوان التي تصرّ على أنها جزء من أراضيها، محذّرةً من أي خطوة مدعومة من أميركا من شأنها أن تعطي الجزيرة استقلالها.

في هذا السياق، أكّد وزير الدفاع الصيني “وي فنغي” أن بلاده “لن تتردد في بدء حرب” إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.

وقالت وكالة “فرانس برس”: إن التحذير الذي أطلقه وزير الدفاع يتزامن مع عقده أول اجتماع مباشر له مع وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن”، على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة.

وتنظر بكين إلى تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراض تابعة لها، حيث تعهدت بالاستيلاء على الجزيرة يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر، وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه القضية في الأشهر الأخيرة.

في سياق متصل، نقل المتحدث باسم وزارة الدفاع “وو تشيان” عن الوزير قوله خلال الاجتماع، إن الوزير حذّر أوستن من أنه “إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني في بدء حرب مهما كان الثمن”.

وتعهد الوزير الصيني بأن بكين سوف “تحطم أي مؤامرة تهدف إلى استقلال تايوان، وستدافع بحزم عن وحدة الوطن الأم” مشددا على أن “تايوان للصين”.

وفي وقت سابق، قال وي فنغي، لنظيره الأميركي إن أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل، مشيرًا الى أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تكون عقلانية في ما يتعلق بالصين ونموها، ولا يجب أن تهاجم الصين أو تشوه سمعتها أو تضغط عليها، كما أنه ليس عليها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالحها، بهذه الطريقة فقط يمكن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين”.

وخلص فنغي، إلى أن “العلاقات المستقرة بين القوات المسلحة مهمة للغاية لتنمية العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعلى جيشي البلدين تجنب النزاعات والمواجهة”.