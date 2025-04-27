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الصين تصوغ سياسات استرداد ضريبة للسائحين الأجانب لتعزيز الاستهلاك المحلي

منذ يوم واحد
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

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قالت الصين اليوم الأحد إنها ستحسن سياسات استرداد الضرائب للسائحين الأجانب لتعزيز الاستهلاك المحلي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد مع استمرار فتور الطلب المحلي.

وذكر بيان مشترك أصدرته وزارة التجارة وإدارات أخرى أن الصين ستشجع توسيع متاجر استرداد الضرائب في مناطق التسوق والأماكن السياحية والمطارات والفنادق.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن الحد الأدنى لاسترداد الأموال لمسافر واحد من الخارج في نفس متجر استرداد الضرائب في اليوم نفسه سيتم تخفيضه إلى 200 يوان (27.45 دولار) من 500 يوان من قبل.

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