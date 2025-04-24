الصين تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية لإنهاء حرب تجارية مع أمريكا

دعت الصين، اليوم الخميس، إلى إلغاء كل الرسوم الجمركية “أحادية الجانب” التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت ظهرت فيه مؤشرات على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخفض التصعيد في الحرب التجارية مع بكين.

كما أوضحت الصين أنها لم تجر أي محادثات مع واشنطن رغم تصريحات متكررة من الحكومة الأمريكية تشير إلى وجود تواصل بين البلدين في هذا الصدد.

وقال ترامب مرارا إن بلاده ستبرم اتفاقا مع الصين، وقال أمس الأربعاء إن هناك “تواصلا مباشرا” بين البلدين. ويرى ترامب الذي يصف الرسوم الجمركية التي فرضها بأنها “مضادة” أن تلك الرسوم تهدف إلى تصحيح خلل تجاري ظالم مع الولايات المتحدة.

وقال خه يادونغ متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تلغي جميع التدابير الجمركية أحادية الجانب ضد الصين إذا كانت تريد “حقا” حل الخلاف التجاري.

وأضاف في مؤتمر صحفي “من تسبب في المشكلة هو من يجب أن يحلها”.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن مصدر مطلع أن إدارة ترامب ستبحث مسألة خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين عن معدلها الحالي البالغ 145 بالمئة إلى ما بين 50 و65 بالمئة في انتظار إجراء محادثات مع بكين.

وحث المتحدث الولايات المتحدة على الإنصات “للأصوات العاقلة” في الداخل وفي المجتمع الدولي.

وقال متحدث باسم وزارو الخارجية في إفادة صحفية مستقلة “الصين والولايات المتحدم لم تجريا مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية فما بالكم بالتوصل لاتفاق؟” ووصف التقارير التي تشير إلى مثل تلك المعلومات بأنها “أنباء زائفة”.

وذكر بيان عن وزارة التجارة الصينية أن البلاد عقدت مناقشات أمس الأربعاء للتطرق لمخاوف أكثر من 80 شركة أجنبية وغرفة تجارية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على استثماراتها وعملياتها في الصين.

وقال لينغ جي نائب وزير التجارة خلال تلك المناقشات “من المأمول أن تحاول الشركات الأجنبية… تحويل الأزمات إلى فرص” ووعد بالعمل على حل مشكلات تواجه الشركات الأجنبية.

وقال بان قونغ شنغ محافظ البنك المركزي الصيني في تصريحات أدلى بها في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن بلاده ستدعم بقوة قواعد التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف.