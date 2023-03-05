الصين تطور مزيدا من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الانتاج

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة.

وقال لي في تقرير عمله بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن البلاد ستهدف إلى اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.

وأضاف أنه يتعين على الصين أيضا تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفا التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.