الأحد 13 شعبان 1444 ﻫ - 5 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تطور مزيدا من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الانتاج

منذ 41 دقيقة
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة.

وقال لي في تقرير عمله بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن البلاد ستهدف إلى اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.

وأضاف أنه يتعين على الصين أيضا تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفا التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين
بكين تزيد إنتاجها من الحبوب 50 مليون طن
علما الصين وتايوان
الصين تقول انه يجب تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان
قوات الأمن في مدينة سقز الإيرانية
إنتفاضة إيران
عمره عامان.. تشييع طفل صغير قُتل بنيران القوات الخاصة الإيرانية!

الأكثر قراءة

نادين الراسي
بالفيديو ـ نادين الراسي اختفت في دمشق ولا يمكن الوصول إليها... ماذا يحصل؟
عناصر من حزب الله
متمولون ومهربو ذهب ومخدرات.. تحليل يسلط الضوء على شبكة حزب الله المالية
وادي جهنم في عكار
هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!