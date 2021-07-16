الصين تعبر عن قلقها إزاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

تشعر الصين التي انتقدت الحرب في أفغانستان، بالقلق إزاء الانسحاب العسكري الأمريكي من الدولة، بحسب ما قالت قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وأضافت الصحيفة الأمريكية بقولها، في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني: ”نادرا ما تفوّت الحكومة الصينية الفرصة لانتقاد الولايات المتحدة على المغامرة والهيمنة العسكرية، ورغم ذلك، فقد غيرت لهجتها في الحالة الأفغانية، وحذرت من أن واشنطن تتحمل المسؤولية عن الانسحاب السريع من أفغانستان، والذي تنهي به عقدين من الحرب“.

ونقلت عن وزير الخارجية الصيني ”وانغ يي“ قوله: ”الولايات المتحدة التي خلقت القضية الأفغانية منذ البداية، يجب أن تتصرف بمسؤولية للتأكد من الانتقال السلس في أفغانستان. ببساطة، يجب ألا تلقي واشنطن بالعبء على الآخرين، والانسحاب من الدولة، دون التعامل مع الفوضى الناتجة عن هذا القرار“.

ومضت تقول: ”بينما لم تطلب الصين من الرئيس الأمريكي جو بايدن التراجع عن قرار الانسحاب من أفغانستان، فإن البيانات الصادرة عن مسؤولين بارزين أوضحت أن بكين ستلقي باللوم على الولايات المتحدة، في حالة حدوث أي اضطرابات أمنية واسعة في المنطقة“.

وتابعت بقولها: ”انفجار وحادث تحطم حافلة، تسبب في مصرع 9 عمال صينيين في باكستان يوم الأربعاء، أكد مجددا مخاوف الصين من حالة عدم الاستقرار الإقليمي في أعقاب الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، والفوضى التي تنتشر حاليا في الدولة“.

وأردفت قائلة: ”سارعت الصين لوصف الانفجار بالعمل الإرهابي، بينما أشارت باكستان إلى أنه حادث عرضي، ولكن التفاصيل لا تزال غامضة، كما أن الصين وجدت نفسها مرارا بوصفها هدفا للتهديدات من الأطراف التي تشعر بالقلق إزاء تنامي نفوذها الاقتصادي والسياسي في المنطقة“.

ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري، قوله على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”التحقيقات وجدت آثار متفجرات، من المحتمل أنها كانت على متن الحافلة التي كانت تنقل عمالا صينيين“، ولم يستبعد فرضية ”العمل الإرهابي“.