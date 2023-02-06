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الصين تعرب عن استعدادها لإرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا

منذ 6 دقائق
الصين

الصين

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قالت وكالة تابعة لمجلس الدولة الصيني معنية بتقديم المساعدات الخارجية اليوم الاثنين إن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال.

وقال متحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي إن الصين تعبر عن تعازيها وقلقها بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهي على اتصال بكل من تركيا وسوريا.

وقتل المئات في سوريا بعد زلزال مدمر ضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وسجلت السلطات وقوع زلزال ثان في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية نقلا عن مسؤول كبير في قطاع الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 371 قتيلا على الأقل و1089 إصابة.

ويعتقد أن الحصيلة التي تصدر عن وسائل إعلام رسمية في سوريا تشمل من يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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