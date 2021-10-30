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الصين تعلق على التقرير الأمريكي بشأن أصل كورونا

30 - أكتوبر - 2021
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ردت الصين على التقرير الأمريكي الأخير بشأن أصول ومصدر فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغيو، أن هذا التقرير غير علمي وغير دقيق.

ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية تصريحات الدبلوماسي الصيني الذي قال إنه “بغض النظر عن عدد المرات التي يتم تحديث التقرير بشأن تقييم أصل فيروس كورونا المنشور من قبل الاستخبارات الأمريكية، فهو غير علمي تمامًا وسيقوض فقط البحث العلمي حول أصل ومصدر الفيروس الحقيقي وسيعمل على إضاعة البوصلة الحقيقية للجهود العالمية للعثور على مصدر الفيروس”.

وأضاف بينغيو قائلا إن “الولايات المتحدة ترفض الرد على شكوك المجتمع الدولي بشأن المختبر البيولوجي العسكري الأمريكي في فورت ديتريك وأكثر من 200 قاعدة أجنبية للتجارب البيولوجية في محاولة لإخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية”.

وفي شهر مايو/أيار أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية بـ”مضاعفة” جهود التحقيق، ومنحها 90 يوما لإعداد التقرير.

وفي مارس/آذار، أصدرت منظمة الصحة العالمية النسخة الكاملة لتقرير أعدته مجموعة دولية من خبراء المنظمة في زيارة إلى ووهان الصينية – أول بؤرة للفيروس التاجي في العالم، وخلصوا إلى أن التسرب من المختبر كان “غير محتمل للغاية”، بينما ينتقل الفيروس على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان وسيط.

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