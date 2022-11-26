الصين تعلق على نتائج انتخابات تايوان

قالت حكومة الصين، السبت، إن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان “كشفت أن التوجه الرئيسي للرأي العام في الجزيرة هو للسلام والاستقرار والحياة الهانئة”.

جاء ذلك بعد أداء هزيل للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الجزيرة.

وقال مكتب شؤون تايوان في الصين في بيان نشرته وكالة الإعلام الرسمية شينخوا إن بكين ستواصل العمل مع شعب تايوان في توطيد علاقات السلام ومعارضة استقلال الجزيرة والتدخل الأجنبي بحزم.

واستقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للبلاد (السبت 26-11-2022)، قائلة إنها تتحمل مسئولية النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية.

وركز كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب كومينتانج، الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع الصين على الرغم من نفيه أن يكون مواليا لبكين، جهود حملتيهما على منطقة شمال تايوان الغنية والمكتظة بالسكان، وخصوصا العاصمة تايبه، التي لم يتمكن رئيس بلديتها المنتمي إلى الحزب الشعبي التايواني الصغير من الترشح مجددا نظرا لاستنفاذه أقصى مدة في المنصب.

وأجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان في أغسطس آب للتعبير عن غضبها من زيارة إلى تايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، وما زالت أنشطتها العسكرية مستمرة وإن كانت على نطاق ضيق.

واكتسح حزب كومينتانج، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، الانتخابات المحلية في عام 2018 واتهم تساي والحزب الديمقراطي التقدمي بالإفراط في التصادم مع الصين.

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب كومينتانج يتصدر النتائج حتى الآن في أغلب السباقات الانتخابية لاختيار 21 رئيس بلدية ومقاطعة في أنحاء الجزيرة