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الصين تعلن استعدادها للإسهام في التعويض عن أضرار تغير المناخ

منذ 7 دقائق
الصين

الصين

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أعلن “شيه تشن هوا”، مبعوث الصين المعني بالمناخ في مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب27) في مصر، أنّ بلاده مستعدة للإسهام في آلية لتعويض الدول الأشد فقرًا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.

وقال شيه إن الصين ليس عليها التزام بالإسهام في هذه الآلية، لكنّه شدّد على تضامنه مع الداعين إلى المزيد من العمل من جانب الدول الغنية في هذا الاتجاه. وتناول بإيجاز معاناة الصين من الظواهر الجوية المتطرفة.

وشدّد على “دعم المطالب المقدمة من الدول النامية، خاصة الدول الأكثر ضعفًا، لتعويضها عن الخسائر والأضرار، لأنّ الصين دولة نامية أيضا وقد تضررنا أيضا كثيرا من الظواهر الجوية المتطرفة”.

وأضاف “ليس التزامًا على الصين، لكنّنا مستعدون لتقديم إسهامنا وبذل جهدنا”.

والصين مصنّفة دولة نامية من قبل منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أنها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن المبعوث الأميركي الخاص للمناخ “جون كيري” قال للصحفيين الشهر الماضي، إنّ الصين يجب أن تسهم بتمويلات منها للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ “خاصة إذا كانوا سيستمرون في دخول الثلاثين عامًا المقبلة بزيادة في انبعاثاتهم”.

    المصدر :
  • رويترز

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