الصين تعلن عن 912 وفاة لها علاقة بكوفيد

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان السبت، أن عدد الوفيات المتعلقة بكوفيد في مستشفيات البلاد بين الثالث والتاسع من فبراير\شباط بلغ 912 وفاة.

وكانت قد كشفت دراسة نشرت الأربعاء 9\2\2023 أن تجارب سريرية لعلاج جديد مضاد لكوفيد أظهرت أن جرعة واحدة منه تحد بالنصف من احتمال دخول المستشفى في حال الإصابة بالفيروس.

رغم ابتعاد كوفيد عن عناوين الصحافة الرئيسية، إلا أن تطوير خيارات علاج جديدة يظل أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في مواجهة المتحورات الجديدة، كما قال جيفري غلين أستاذ علم المناعة في جامعة ستانفورد والمؤلف المشارك للدراسة المنشورة في مجلة “نيو إنغلند جورنال أوف ميدسين” (NEJM).