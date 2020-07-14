الصين تعلن وصول خبراء “الصحة العالمية” لتتبع منشأ كورونا

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أعلنت الصين ، الثلاثاء، عن وصول اثنين من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتعاون في إجراء أبحاث حول منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج خلال مؤتمر صحفي، صرحت هوا بأنه بعد مشاورات جرت بين الجانبين، وافقت الحكومة الصينية على أن ترسل منظمة الصحة العالمية خبراء إلى بكين لتبادل الأفكار مع نظرائهم الصينيين حول التعاون العلمي في تعقب منشأ المرض، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وشددت هوا على أن التوافقات الأساسية بين الصين ومنظمة الصحة العالمية تكمن في أن تتبع منشأ الفيروس، قضية علمية ينبغي أن تُدرس من جانب العلماء من خلال البحث والتعاون الدوليين في جميع أنحاء العالم.

وقالت المتحدثة إن منظمة الصحة العالمية ترى أيضا أن تتبع منشأ الفيروس عملية مستمرة ربما تتعلق بالعديد من البلدان والمواقع، حيث تعتزم منظمة الصحة العالمية القيام برحلات مماثلة إلى بلدان ومناطق أخرى في ضوء الحاجة الفعلية لذلك.

وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات شديدة حول تعاملها مع تفشي وباء (كوفيد-19)، خاصة من قبل الإدارة الأمريكية التي أعلنت انسحابها من المنظمة وتعليق الدعم المالي لها .