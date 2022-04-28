الصين تغلق أبوابها بسبب كورونا.. والعالم يرتعد

أعلنت الحكومة الصينية حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا بداية أبريل/ نيسان الحالي، في محاولة منها للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس في المدن الصينية، وشملت الإجراءات إعادة فرض الإغلاق الكلي أو الجزئي في 23 مدينة صينية، ما قيَّد حياة أكثر من 193 مليون شخص، وشهدت شنغهاي الإجراءات الأكثر شدة، حيث أُقيم أكثر من 62 موقع حجر صحي في الفنادق والملاعب والمعارض، و30 ألف مستشفى مؤقت، وحصل أكثر من 25 مليون شخص على مسحة الفحص خلال 24 ساعة.

وتتجه السلطات الحكومية الآن بعد قرابة 4 أسابيع على فرض الإغلاق نحو تشديد القيود على الحركة في بعض المحافظات، ونبَّهت سكان شنغهاي إلى أن الإجراءات ستستمر حتى التخلُّص من الفيروس، ولم تستثنِ الإجراءات الجديدة الأطفال، فبحسب شهادات رصدتها صحيفة “الغارديان” (The Guardian)، فقد شمل الحجر الأطفال أيضا الذين حملوا نتائج إيجابية دون ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، وعرَّض هذا المدن المتأثرة لأزمة صحة نفسية استدعت تدخل المختصين في الصحة النفسية للحد من آثار العزل المنزلي وفصل العائلات، ورغم أن البيانات المُعلَن عنها حول معدلات الإصابة والوفاة لا تُشير إلى أزمة مشابهة لما حدث في بداية الوباء، فإن هناك معلومات حول احتمالية عدم دقة البيانات الموجودة عند مقارنتها بالإجراءات الحالية، ما يُثير تساؤلات حول عاصفة جديدة لفيروس كورونا تضرب الصين.

بالنظر إلى البيانات الصادرة من دول مختلفة حول العالم حول معدلات الإصابة بالفيروس ومعدلات الوفاة في كل بلد، نلاحظ ارتفاعا تدريجيا لمعدلات الإصابة حول العالم، وفيما يخص البيانات المرصودة حول معدلات الوفيات، يمكن أن نلاحظ أيضا ارتفاعا نسبيا حتى الأسبوع الثالث من شهر إبريل/نيسان.

ويأتي في مقدمة الدول المُعرضة للخطر : كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، تايلاند، وقد شهدت كوريا الجنوبية عدد إصابات تجاوز المليون خلال أسبوع واحد (4)، فهل هناك موجة قادمة لفيروس كورونا؟ أم متحور جديد يصعب مواجهته؟

تكرُّر موجات الفيروس

أُعلِن مؤخرا عن أقصر فترة زمنية لتكرار الإصابة بعدوى فيروس كورونا وهي 20 يوما، بعد إصابة سيدة إسبانية بالفيروس مرتين خلال 20 يوما رغم حصولها على جرعات اللقاح كاملة، لم تظهر الأعراض على السيدة الإسبانية بعد ظهور فحصها الإيجابي في البداية لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، فتطلَّب الأمر خضوعها لفحص أظهر إصابتها بمتحور “أوميكرون”.

ويختلف هذا بشكل ملحوظ عمّا سجلته المملكة المتحدة في وقت سابق من أن أقصر مدة متوقعة لتكرار الإصابة بالفيروس هي 90 يوما.