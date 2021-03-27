الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا

أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا؛ ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين مع أقلية الإيغور المسلمة بمنطقة شينجيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين، ونائبها توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.