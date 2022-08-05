الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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الصين تفرض عقوبات على بيلوسي بعد زيارتها لتايوان

منذ 39 دقيقة
نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي

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لاتزال الحالة السياسية متوترة بين الصين وتايوان، وتطورت بفعل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الى تايوان، مما ساعد بزيادة الامور تعقيداً.

بحيث قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن بكين قررت فرض عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على ما وصفته بأفعالها “الخبيثة” و “الاستفزازية”.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان “رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

    المصدر :
  • رويترز

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