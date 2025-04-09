الصين تفرض قيوداً على 18 شركة أمريكية بسبب رسوم ترامب الجمركية

فرضت وزارة التجارة الصينية قيودا على أكثر من 12 شركة أمريكية في قطاع الدفاع اليوم الأربعاء بعد تنفيذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية 50 بالمئة على الواردات الصينية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن بكين أضافت 12 شركة أمريكية إلى قائمة الرقابة التي تحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وست شركات أخرى إلى قائمة “الكيانات غير الجديرة بالثقة” التي تسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيانات الأجنبية.

وأعلنت الصين أيضا رفعها الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية 50 بالمئة، بالإضافة إلى الزيادة البالغة 34 بالمئة التي أعلنت عنها سابقا والمقرر تنفيذها غدا الخميس، ليصل بذلك إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية إلى 84 بالمئة.

وتستهدف في الأساس أحدث جولة من القيود التجارية، والتي تدخل حيز التنفيذ غدا أيضا، الشركات الأمريكية الموردة لوزارة الدفاع (البنتاغون) والوكالات الحكومية الاتحادية، بالإضافة إلى نحو 60 شركة أمريكية عاقبتها بكين بالفعل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي دخل أولها حيز التنفيذ في فبراير شباط.

وفيما يتعلق بقائمة الكيانات غير الجديرة بالثقة، قالت بكين إنها أضافت الست شركات الأمريكية إلى القائمة بسبب مبيعات الأسلحة أو التعاون العسكري مع تايوان، وإنها ستمنعها من أنشطة الاستيراد والتصدير المرتبطة بالصين، بالإضافة إلى الاستثمار في البلاد.

وتظهر مراجعة أجرتها رويترز لسجلات الشركات الخاضعة للقيود أنها ليس لديها أعمال تذكر في الصين، لكن القيود الجديدة قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد الخاصة بها.