الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب

قدمت بكين، اليوم الأربعاء، شكوى جديدة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها بعد أن أبلغتها في وقت سابق بأن الرسوم تهدد بمزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.

وقالت الصين في بيان للمنظمة أرسلته إلى رويترز البعثة الصينية في جنيف “تصاعد الوضع على نحو ينذر بالخطر… وباعتبارها أحد الأعضاء المتضررين، تعبر الصين عن قلقها البالغ ومعارضتها الشديدة لهذه الخطوة المتهورة”.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم ضخمة نسبتها 104 بالمئة على السلع الصينية، مما صعد حربا تجارية عالمية.

ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية ضرورية لإنهاء العجز التجاري للولايات المتحدة مع العديد من شركائها التجاريين.

وردت الصين برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 34 إلى 84 بالمئة، في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق أولى التدابير المضادة والتي تتمثل في معظمها في رسوم جمركية 25 بالمئة الأسبوع المقبل.

وقالت بكين في بيان أمام أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال اجتماع عن تجارة السلع “بينما تعارض الصين الحروب التجارية، ستدافع بحزم عن مصالحها المشروعة”.

واتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بانتهاك قواعد المنظمة، وقالت إنها تُقوّض نظام التجارة المتعدد الأطراف.

وحثت أمانة منظمة التجارة العالمية على دراسة تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية وتقديم نتائجها إلى الأعضاء.

وقال مسؤول في المنظمة لرويترز إن الشكوى الجديدة التي قدمتها الصين هي إضافة إلى طلب سابق قدمته بكين لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في الرابع من أبريل نيسان.

والمشاورات الثنائية هي المرحلة الأولى من تسوية النزاعات رسميا. وإذا لم يتسن التوصل إلى حل خلال 60 يوما، يُمكن للصين المطالبة بأن تتولى هيئة تسوية النزاعات التابعة للمنظمة ومقرها جنيف مهمة الفصل في النزاع.