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الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية الجديدة

4 - أبريل - 2025
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

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ذكرت الصين أنها قدمت شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، قائلة إنها تنتهك قواعد المنظمة، وطلبت إجراء مشاورات.

وأعلنت الصين في وقت سابق من اليوم فرض رسوم جمركية مضادة إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية في أخطر تصعيد بالحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أذكت المخاوف من حدوث ركود وأثارت موجة اضطراب في أسواق الأسهم العالمية.

وقالت بعثة الصين الدائمة لدى المنظمة في بيان “قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة”.

وأضافت أن الرسوم الجمركية الجديدة تنتهك قواعد المنظمة بشكل صارخ.

وأكدت أمانة المنظمة لرويترز اليوم الجمعة تلقيها طلبا من الصين لإجراء مشاورات.

والمشاورات الثنائية هي أول مرحلة لتسوية النزاعات رسميا. ومن حق الصين، في حالة عدم التوصل إلى حل خلال 60 يوما، طلب الفصل في النزاع من جهاز تسوية المنازعات التابع للمنظمة.

    المصدر :
  • رويترز

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