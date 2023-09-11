الصين تقدم 200 ألف دولار للمغرب للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال

صور من الأحياء المتضررة من الزلزال في المغرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الاثنين، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة.

وأفادت صحيفة تشاينا ديلي بأن الصليب الأحمر الصيني قال إن التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلا في رسالته إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأشارت محطة (سي.جي.تي.إن) التليفزيونية التي تديرها الدولة بالصين إلى أن عاملين صينيين في القطاع الطبي بالمغرب يقدمون المساعدة للضحايا بشكل فعال، بما في ذلك خلال الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال.

وذكر تقرير المحطة التليفزيونية أن مدينة بن جرير بوسط المغرب هي الأقرب لمركز الزلزال التي يمكن لفريق طبي من الصين الوصول إليها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية طبيبا صينيا يحمل طفلا ولد مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وبلغت قوته 6.8 درجة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2100 شخص.