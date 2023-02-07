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الصين تقدم 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا بعد الزلزال

منذ 48 دقيقة
عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال- رويترز

عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال- رويترز

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قال تلفزيون الصيني المركزي، الثلاثاء، إن بكين ستقدم دفعة أولى قدرها 40 مليون يوان (5.9 مليون دولار) مساعدات طارئة لجهود الإغاثة في تركيا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وأضاف أن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا.

دعوة أممية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي لمساعدة سوريا وتركيا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلدين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين: “الأمم المتحدة مستعدة تماما لتقديم الدعم فرقنا تقيم الاحتياجات وتقدم المساعدة”.

وتابع البيان: “نحن نعول على المجتمع الدولي لمساعدة الآلاف من الأسر المتضررة، وكثير منهم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في مناطق يصعب الوصول إليها”.

هذا وتتوقع منظمة الصحة العالمية قفزة كبيرة في أعداد القتلى بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا وتلته هزات أرضية أخرى وتوابع وحوّل بنايات عديدة إلى حطام.

وقال مسؤولون إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، هو الأسوأ الذي تشهده البلاد على مدى هذا القرن، إذ أودى بحياة أكثر من ألف شخص هناك وأكثر من 800 في سوريا.

وأعقب هذا الزلزال هزة أرضية كبيرة أخرى بلغت قوتها 7.7 درجة.

    المصدر :
  • رويترز

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