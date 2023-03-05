الصين تقول انه يجب تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان

قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ الأحد إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية “إعادة التوحيد السلمي” للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على ما تصفه “بالتواطؤ” بين تايبه وواشنطن الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.

ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس\آب ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت.

وقال لي في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بكين تتمسك بمبدأ “صين واحدة” الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

وأضاف أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أنه يتعين على الحكومة تنفيذ “سياسة حزبنا لحل قضية تايوان” و “اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد”.

وقال “علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية اعادة التوحيد السلمي للصين”.

وعرضت رئيسة تايوان تساي إينج وين مرارا إجراء محادثات مع الصين وهو أمر قوبل بالرفض لأن بكين تعتقد أنها انفصالية.

وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبات بكين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

ولم يُظهر معظم التايوانيين أي اهتمام في أن تحكمهم الصين الاستبدادية.