الصين تنتقد إرسال الأسلحة لأوكرانيا.. "لن يجلب السلام"

قال نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ للجمعية العامة للمنظمة الدولية (الخميس 23-2-2023) إنه بعد مرور عام على حرب أوكرانيا “تقدم الحقائق القاسية دليلا كافيا على أن إرسال الأسلحة لن يجلب السلام”.

وتابع “سكب الزيت على النار لن يسفر إلا عن تفاقم التوتر. إطالة أمد الصراع وتوسيعه سيجعل الناس العاديين يدفعون ثمنا باهظا. نحن على استعداد لمواصلة لعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية”.

وزودت القوى الغربية كييف بأسلحة بمليارات الدولارات منذ الغزو الروسي. واتهمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الصين بالتفكير في إمداد موسكو بالأسلحة وحذرا بكين من مثل هذه الخطوة.

ورفضت الصين الاتهامات قائلة إن الولايات المتحدة ليست في موقف يسمح لها بتوجيه مطالب إليها.

وكان داي يتحدث في الأمم المتحدة بعد يوم من زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين لموسكو وتعهده بشراكة أعمق معها. وأعلنت الصين وروسيا عن شراكة “بلا حدود” قبل وقت قصير من بدء الغزو.

وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى “سلام شامل وعادل ودائم” ويطالب روسيا بسحب قواتها.

ومنذ أن غزت موسكو جارتها في 24 فبراير من العام الماضي، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إلى أن بلاده قد تستخدم سلاحا نوويا إذا تعرضت للتهديد.

وقال داي “لا يمكن استخدام الأسلحة النووية ولا يمكن خوض حرب نووية. يجب على جميع الأطراف أن تتحد ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، ومنع الانتشار النووي وتجنب حدوث أزمة نووية”.