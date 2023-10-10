الصين "تندد" بالأعمال التي تضر بالمدنيين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أشار مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون اليوم الثلاثاء، أن بلاده “تندد” بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين في الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أضاف تشاي اليوم الثلاثاء “تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوتر والعنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تشعر بالحزن إزاء سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين المدنيين بسبب هذا الصراع”.

وأردف قائلا “نعارض ونندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

طوفان الأقصى

يشار إلى أن فصائل فلسطينية كانت بدأت في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا من القطاع منذ بدء التصعيد.