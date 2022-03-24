الصين تنفي علمها المسبق بالهجوم الروسي على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، إن الادعاءات بأن الصين كانت على علم مسبق بالهجوم الروسي على أوكرانيا “لا أساس لها”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا حلف شمال الأطلسي “ناتو” الصين لاتخاذ موقف واضح ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الناتو يناشد الصين

وقال الأمين العام لحلف الناتو ، ينس ستولتنبرج، على هامش القمة الاستثنائية للناتو بشأن الحرب في أوكرانيا: “إننا نناشد الصين الانضمام لبقية العالم، وإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل واضح، وعدم تقديم دعم سياسي”.

وأوضح ستولتبرج أن ذلك يشمل بالطبع أيضا عدم تقديم أي دعم مادي للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن مسؤول أمريكي رفيع، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن دليلا على أي شحنات أسلحة من الصين إلى حليفتها روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: “لم نر أي تزويد بمعدات عسكرية من الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب”.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة، الجمعة، استمرت نحو ساعتين من “عواقب” ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا في حربها.

الصين: روسيا عضو مهم في مجموعة الـ20

قالت الصين، الأربعاء، إن روسيا تعتبر “عضو مهم” في مجموعة العشرين بعدما دعت واشنطن إلى استبعاد موسكو من القمة المقبلة للمجموعة عقب العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الصيني وانج ونبين للصحفيين إن “روسيا دولة عضو مهم في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى”.

وامتنعت الصين التي تربطها علاقة وثيقة بالكرملين والتي تتشارك معها العداء للولايات المتحدة، عن إدانة العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

ويستعد الغربيون لفرض عقوبات جديدة على روسيا فيما يجتمعون، يوم الخميس، في بروكسل ضمن قمم لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بعد شهر من العملية العسكرية.