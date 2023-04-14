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الصين تُساهم بثلث النمو العالميّ.. ومزيد من الفرص للدول الأخرى!

منذ 52 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى أن الصين ستساهم بنحو ثلث النمو العالمي هذا العام، ما سيوفّر المزيد من الفرص للدول الأخرى.

وأفادت في مؤتمر صحافي عقد حول أجندة السياسة العالمية لصندوق النقد: “يسرنا أن نرى انتعاش الصين ليس من أجل الصين فحسب، بل أيضاً بسبب الدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي”.

وأردفت “ستساهم الصين بنحو ثلث النمو العالمي هذا العام، لقد حسبنا أن النمو بنسبة 1 في المئة في الصين يتحوّل إلى نمو يقدر بـ0.3 في المئة في الاقتصادات المرتبطة بالصين”.

وتوقع صندوق النقد أن الاقتصاد الصيني سينمو “بقوة” بنسبة 5.2 في المئة هذا العام، وهو ما يكون أعلى من التوقعات المحلية للصين والبالغة 5 في المئة، بحسب غورغييفا.

وأضافت: “بناءً على ذلك، هناك تحديات كبيرة. ولا تزال هناك القضية المتعلقة بكيفية التعامل مع العقارات، والإجراءات التي يجب اتخاذها، وكذلك كيفية إعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك المحلي بشكل أكبر”.

وتذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رحلتها الأخيرة، واصفة إياها بأنها “مثمرة للغاية”.

وقالت “لقد أعطاتني الفرصة للقاء رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، بالإضافة إلى قادة آخرين، ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني، وكذلك أهمية الصين في دعم البلدان منخفضة الدخل”.

واستطردت “ما آثار إعجابي هو رسالة رئيس مجلس الدولة حول مواصلة الصين لإعادة الانفتاح والسعي نحو الإصلاح. ويمكن لذلك تعزيز آفاق النمو الصيني. ويمكنني أن أرى مدى اختلافها عند إعادة فتح الاقتصاد”.

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