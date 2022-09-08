الصين.. حصيلة قتلى زلزال سيتشوان ترتفع إلى 82 شخصًا

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية الخميس 8 أيلول بأنّ حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب البلاد بقوة 6.8 درجة ارتفعت إلى 82 شخصًا.

وأدى زلزال يوم الاثنين، وهو أقوى زلزال يضرب سيتشوان منذ عام 2017، إلى إصابة أكثر من 270 شخصًا، بينما لا يزال 35 في عداد المفقودين، وفق ما ذكرته شبكة (سي.سي.تي.في) الإخبارية.

وأعادت السلطات فتح طرق مؤدية إلى مركز الزلزال في بلدة لودينغ. كما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البلدة تعرضت لهزة ارتدادية بلغت قوتها 2.9 درجة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 7 أيلول.

كذلك، أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرًا من كوارث جيولوجية محتملة في لودينغ، والتي يمكن أن تشمل انهيارات أرضية.