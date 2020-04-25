الصين.. حصيلة “منخفضة للغاية” لكورونا

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من وباء كورونا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تخفيف القيود التي فرضتها على السكان سابقا ، حيث أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 أبريل، مقابل 6 حالات جديدة في اليوم السابق.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة، 11 حالة واردة من الخارج، مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق التي بلغت 34.

وكان من بين تلك الحالات 4 واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82816 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند نفس المستوى، وهو 4632.

وكانت ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، البؤرة الأساسية لفيروس كورونا في الصين أواخر العام الماضي، قبل أن تبدأ في التعافي خلال الأسابيع الأخيرة.