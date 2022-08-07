الصين ستجري تدريبات عسكرية منتظمة قرب مضيق تايوان

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، الأحد، نقلا عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعدا تدريبات “منتظمة” على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية قرب تايوان خلال الأيام الماضية وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ،الأحد، إن الصين استخدمت “بغطرسة” إجراءات عسكرية لتعكير السلام والاستقرار الإقليميين وذلك ردا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ودعا سو في حديثه للصحفيين بكين إلى عدم استعراض عضلاتها العسكرية وأدان “الأعداء الأجانب” الذين قال إنهم يحاولون تقويض معنويات الشعب التايواني من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل، وفقما نقلت “رويترز”.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد “بشكل مناسب” على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والمسيّرات واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح الأحد لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.

وأعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان السبت، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.