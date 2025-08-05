الصين ستعفي أو تخفض الرسوم الدراسية لمرحلة رياض الأطفال

قالت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء إنها ستعفي الأطفال في عامهم الأخير من مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية من الرسوم الدراسية وتخفضها في المدارس الخاصة المؤهلة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك في إطار تطبيق تدريجي للتعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن كشفت الصين الأسبوع الماضي عن إعانة لرعاية الأطفال حتى سن الثالثة، في محاولة لزيادة معدل المواليد المتراجع وسط عزوف أغلب الشباب عن إنجاب الأطفال.

وذكرت مبادئ توجيهية صادرة عن مجلس الدولة (مجلس الوزراء) أن الحكومة ستقدم إعانات لتعويض التأثير المالي لهذه التدابير على رياض الأطفال.

وحث المجلس الحكومات المحلية على تعزيز تخصيص الأموال والإشراف لضمان التشغيل الطبيعي لرياض الأطفال ومنع تأخيرات الأجور.

وأدى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم، فضلا عن القلق المتزايد بشأن الوظائف، إلى عدول الكثير من الشباب الصينيين عن الزواج وتكوين أسرة.

وفي عام 2024 انخفض عدد السكان للعام الثالث على التوالي وسط تحذير الخبراء من تدهور الوضع بشكل أكبر، وذلك بعد عقود من انخفاض معدلات المواليد في أعقاب سياسة الطفل الواحد التي فرضت في الفترة بين عامي 1980 و2015، إلى جانب التوسع الحضري السريع.