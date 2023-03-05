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الصين: سنتخذ هذا العام خطوات حازمة لمنع استقلال تايوان

منذ 10 دقائق
علما الصين وتايوان

علما الصين وتايوان

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قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن بكين ستتخذ خطوات حاسمة لمحاربة انفصال تايوان في عام 2023 ودفع العملية السلمية لإعادة التوحد مع الجزيرة.

وبحسب تقرير لحكومة جمهورية الصين الشعبية، الأحد، وزع في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب: “فإن بكين تعتزم تعزيز العلاقات عبر المضيق وستتخذ خطوات حاسمة لمحاربة استقلال تايوان في عام 2023 ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة”.

وتابع التقرير: ستناضل الصين بحزم ضد استقلال تايوان هذا العام وستعزز إعادة توحيد الوطن الأم.. سوف ننفذ بلا كلل استراتيجية الحزب المشتركة لحل قضية تايوان في العصر الجديد، وسوف نتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة، وسنلتزم بتوافق عام 1992″.

وتخضع جزيرة تايوان لإدارتها الخاصة منذ عام 1949. من جهتها تعتبر بكين أنها واحدة من المقاطعات الصينية.

وتصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايبيه في أغسطس 2022.الأمر الذي نددت به بكين واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وبينما تتمسك تايوان بسيادتها واستقلالها بدعم دولي ديبلوماسي وعسكري، تتوعد الصين مجدداً بعد أن طرحت في وقت سابق اللجوء إلى خيارات سلمية، ببذل كل جهودها واستخدام القوة اللازمة لإرجاع الجزيرة تحت سيطرتها، دون قبول أي عرض للتفاوض مع أي طرف كان.

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