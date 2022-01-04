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الصين: سنواصل تحديث ترسانتنا النووية

4 - يناير - 2022

مبنى الخارجية الصينية

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أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستواصل “تحديث” ترسانتها النووية، مطالبة كلا من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية.

جاء هذا الإعلان غداة تعهد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال فو تسونغ، المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، إن “الصين ستواصل تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة وروسيا ما زالتا تملكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. وعليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانونا ولا رجوع عنها”.

ودعا فو تسونغ، الولايات المتحدة إلى عدم تقييم الترسانة النووية الصينية بصور الأقمار الصناعية.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في موجز صحفي اليوم، أن محاولة تحديد هذه الترسانة النووية بهذه الطريقة، أمر عديم الجدية من جانب الولايات المتحدة.

وذكر فو تسونغ، أن بلاده تعتبر تمديد معاهدة ستارت 3 من جانب روسيا والولايات المتحدة، خطوة مهمة للغاية، لكنها ترى أن هذا لا يكفي، ويجب على هاتين الدولتين النوويتين مواصلة التخفيض الذي لا رجوع فيه للترسانات النووية.

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