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الصين: صداقتنا مع روسيا "صلبة كالصخر"

7 - مارس - 2022
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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دعا وزير خارجية الصين وانغ يي “للعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة”. وقال إن “تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية”.

ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف. وتابع وزير خارجية الصين قائلا: ” لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا هي الأكبر في العالم، لدينا التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا”. وأكد أن “العلاقات مع روسيا قوية بصرف النظر عن التحديات العالمية”.

وقال: “الصداقة بين الصين وروسيا صلبة كالصخر”، مضيفًا: “آفاق التعاون بين الصين وروسيا واسعة للغاية”.

ومع الغضب الدولي والعقوبات المتزايدة ضد روسيا، تسعى بكين جاهدة لتجنب تضررها من الشراكة مع موسكو، وفي الوقت نفسه، للحفاظ على العلاقات الوثيقة بينهما.

واضطرت بكين التي تطالب منذ فترة طويلة باحترام وحدة أراضيها في النزاعات الحدودية مع الدول لمجاورة لها، للقيام بمناورات خطابية بشأن أوكرانيا لتجنب إغضاب روسيا.

ومع حفاظها على التأييد الشفوي فقط للسيادة الوطنية، شددت الصين على أن موسكو محقة في مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا وتوسع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، اشارت صحيفة “إكسبرت رو” الروسية في مقال بعنوان “الصين وروسيا تستعدان معا للتخلي عن الدولار” حول أفق التنسيق بين الصين وروسيا ودول منظمة شنغهاي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي للتخلي عن الدولار، الى انه “من الواضح أن بكين لن تدعم أي عقوبات ضد موسكو وستظل شريكة لها. ولكن، ثمة سؤال يتولد عن رفض بكين المشاركة في فرض عقوبات على روسيا، هو التالي: هل ستواصل الصين تطوير التعاون الاقتصادي مع الشركات الروسية؟”.

وبحسب مدير المركز التحليلي الروسي الصيني سيرغي ساناكوييف بانه “ستوافق الصين بالتأكيد على زيادة التعاون مع روسيا، لأن حزمة العقوبات تنتقل من المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي”.

    المصدر :
  • وكالات

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