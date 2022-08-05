على أميركا تصحيح أخطائها فورًا

أكّد “جينغ قوان”، وهو مسؤول كبير في السفارة الصينية في واشنطن، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تكتنف العلاقات الأميركية – الصينية بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” لتايوان هو أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها فورا.

وأشار قوان، الوزير المفوض في السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إلى الاحتجاج الذي قدمه البيت الأبيض للسفير الصيني على التدريبات العسكرية التي تقوم بها بكين منذ زيارة بيلوسي لتايوان، معتبرًا أن الولايات المتحدة هي التي تهدد السلام والاستقرار.

وقال في إفادة صحفية: “الجانب الأميركى هو من يثير المشاكل… السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن يتخذ الجانب الأميركي فورًا إجراءات لتصحيح أخطائه، ومحو الأثر الخطير لزيارة بيلوسي”.

الى ذلك،حذّر من الإجراءات المتصاعدة التي تهدد سياسة الولايات المتحدة الخاصة بمبدأ “صين واحدة”. وقال إنه يتعين على واشنطن “تجنب دفع العلاقات الصينية الأميركية إلى مسار خطير صوب الصراع والمواجهة”.

وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” بدوره، لفت الى أن بلاده حذّرت الولايات المتحدة من أن تقدم على أي فعل متهور كي لا تتسبب في أزمة أكبر.

وجاءت تصريحات وانغ في إفادة صحفية بعد اختتام اجتماعات لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الكمبودية اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت بكين أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، رًدا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع.

كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.