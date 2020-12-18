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الصين: على واشنطن استخدام الحوار بدلاً من العقوبات

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة لاختيار “طريق الحوار والتشاور” مع الصين بدلا من “انتهاج طريق العقوبات الأحادية غير المقبول” ضد الشركات الصينية.

وحث وانغ واشنطن على الكف عن “ابتذال مفهوم الأمن القومي ومواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية”.

وقال وانغ في كلمة لمنتدى يركز أساسا على حالة العلاقات الأمريكية الصينية: “نحتاج لاعتماد الحوار والتشاور بدلا من العقوبات”.

وأكدت واشنطن اليوم الجمعة أنها ستضيف عشرات الشركات الصينية، وبينها أكبر شركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات، إلى القائمة السوداء في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه الصين، وذلك بحسب “رويترز”.

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