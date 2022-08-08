الصين: على واشنطن تحمّل عواقب وخيمة

لم تنته تداعيات زيارة المسؤولة الاميركية “نانسي بيلوسي” الى تايوان بعد، إذ إنّ الصين غاضبة من هذه الخطوة التي ترى فيها تدخلًا أميركيًا في وحدة أراضيها ومحاولةً لتغيير الواقع في الجزيرة الآسيوية التي تراها الصين جزءًا من أراضيها.

في هذا السياق، تمسّكت وزارة الدفاع الصينية بتعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” لتايبه الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب أن تتحمل واشنطن “عواقب وخيمة”.

زيارة بيلوسي، الأسبوع الماضي، أثارت غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليمًا تابعًا لها، وردّت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبه للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض خطوط الحوار مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع “وو تشيان”، في منشور على الإنترنت، إن “الجانب الأميركي هو الذي أثار تماماً وخلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان بمبادرة منه، ويتعيّن على الجانب الأميركي تحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة لهذا”.

في السياق، ذكرت الدفاع في الجزيرة أن سفنًا وطائرات مسيرة عسكرية صينية قامت بمحاكاة هجمات على الجزيرة وقواتها البحرية. وقالت إنها أرسلت طائرات وسفن للرد “بشكل مناسب”.

وألغت الصين محادثات رسمية تضمنّت قيادات ميدانية وتنسيق سياسة الدفاع والمشاورات البحرية العسكرية يوم الجمعة بينما غادرت بيلوسي المنطقة.

كما أدان مسؤولو البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض هذه الخطوة ووصفوها بأنها رد فعل مبالغ فيه وغير مسؤول.