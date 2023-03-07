الصين: علينا توطيد العلاقات مع روسيا في ظل عالم أكثر اضطرابا

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، الثلاثاء، إن على بلاده توطيد علاقاتها مع روسيا في وقت أصبح فيه العالم أكثر اضطرابا.

وقال تشين في حديث مع صحفيين على هامش جلسات البرلمان السنوية في بكين إن التفاهم الوثيق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بمثابة طوق النجاة للعلاقات الصينية-الروسية.

ولم يدل بإجابة قاطعة عند سؤاله عما إذا كان يعتزم شي زيارة روسيا بعد جلسات البرلمان السنوية التي ستمتد لأسبوع لأخر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الصين وروسيا التخلي عن استخدام الدولار واليورو في التعاملات التجارية الثنائية، قال تشين إن على الدول استخدام أي عملة فعالة وآمنة وموثوقة.

وأضاف “ليس من المفترض أن تكون العملات الورقة الرابحة لفرض عقوبات أحادية الجانب، ولا وسيلة للتهديد أو الإجبار”.

ولطالما انتقدت الصين الولايات المتحدة لتهدديها بلاد أخرى بفرض عقوبات من جانب واحد. ورفضت الصين نعت روسيا بالدولة المعتدية في حربها مع أوكرانيا.