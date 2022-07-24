الصين قد تلجأ لإجراء عسكري في حال زارت بيلوسي تايوان

كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، القادمة إلى تايوان.

ونقلت الصحيفة عن 6 مصادر مطلعة أن بكين هددت علنا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ “اتخاذ إجراء قوي” إذا قامت بيلوسي بالزيارة التي من المقرر أن تكون في أغسطس إلى تايوان.

وبحسب أحد المصادر فإن الصين أكدت للولايات المتحدة أنها “ستتصدى لهذه الخطوة، وسيكون ردها أقوى من ذي قبل”.

وقالت إن العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع، يرون أن الصين ذهبت في تصريحاتها إلى أبعد من ذي قبل، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ “رد عسكري محتمل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة مصادر قالت إن البيت الأبيض يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو “تتأرجح على شفا الحرب” في محاولة من بكين للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة.

واستنادا إلى مصدرين قالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ومسؤولين كبار آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا زيارة بيلوسي بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان.

وطالبت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق الولايات المتحدة بإلغاء زيارة نانسي بيلوسي لتايوان. مؤكدة أن بكين ستعتبر مثل هذه الخطوة انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة.