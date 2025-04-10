الصين: لا نخشى فرض أمريكا مزيداً من الرسوم الجمركية

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ردا على أسئلة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها إن بكين ليست مهتمة بالدخول في معارك لكنها لا تخشى مواصلة الولايات المتحدة تهديداتها بفرض مزيد من الرسوم.

وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي معتاد “حجة الولايات المتحدة لا تحظى بدعم شعبي وسيكون مآلها الفشل”.

وأضاف أن الصين لن تكتفي بالجلوس على مقعد المتفرج وتتخلى عن حقوق ومصالح الشعب الصيني المشروعة.

كما أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم انفتاح بكين على الحوار مع الولايات المتحدة، لكنها شددت على ضرورة أن يجرى على أسس من الاحترام المتبادل والمساواة.

وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت الدولتان قد بدأتا مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية إن ممارسة الضغط وإطلاق التهديدات والابتزاز ليست طريقة التعامل السليمة مع الصين.

وتابع قائلا إن الصين “ستكمل حتى النهاية” إذا أصرت الولايات المتحدة على هذا النهج.