الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين: لا نخشى فرض أمريكا مزيداً من الرسوم الجمركية

منذ 5 ساعات
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ردا على أسئلة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها إن بكين ليست مهتمة بالدخول في معارك لكنها لا تخشى مواصلة الولايات المتحدة تهديداتها بفرض مزيد من الرسوم.

وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي معتاد “حجة الولايات المتحدة لا تحظى بدعم شعبي وسيكون مآلها الفشل”.

وأضاف أن الصين لن تكتفي بالجلوس على مقعد المتفرج وتتخلى عن حقوق ومصالح الشعب الصيني المشروعة.

كما أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم انفتاح بكين على الحوار مع الولايات المتحدة، لكنها شددت على ضرورة أن يجرى على أسس من الاحترام المتبادل والمساواة.

وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت الدولتان قد بدأتا مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية إن ممارسة الضغط وإطلاق التهديدات والابتزاز ليست طريقة التعامل السليمة مع الصين.

وتابع قائلا إن الصين “ستكمل حتى النهاية” إذا أصرت الولايات المتحدة على هذا النهج.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصليب الأحمر الدولي
الصليب الأحمر يبدي قلقه من استهداف بنية تحتية حيوية في السودان
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. رويترز
وزير الدفاع الأميركي: سنتحرك بحزم لردع تهديدات الصين في النصف الغربي من الكرة الأرضية
مبادلة للاستثمار
مبادلة للطاقة تستحوذ على حصة في سوتكس التابعة لكيمريدج في أمريكا

الأكثر قراءة

وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
مقاتلون من حزب الله
مسؤول كبير بحزب الله: مستعدون لمناقشة مسألة السلاح.. ولكن بشرط!